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شركة الكهرباء: الاعتداء على خط نقل الخليج سرت 400 ك. ف

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

03 November, 2022

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن مجموعة خارجة عن القانون اعتدت على خط نقل الخليج سرت 400 ك. ف وسرقة أذرع الدعم الرئيسة لعدد (10) أبراج على خط   (محطة الخليج_رأس لانوف) جهد 400 ك.ف.

وبين المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء أن أعمال السرقة شملت أيضًا خطي ( 1 و 2) بمنطقة وادي زيد وكذلك سرقة أسلاك الخط رقم ( 2 ) بمنطقة النوفلية من برج ( 453 ) إلى البرج ( 463 ).

وفي سياق منفصل أعلنت الشركة العامة للكهرباء الانتهاء من شحن محطة الجامعة الجديدة 11/30 ك ف وربط دوائر 30 ك ف و 11 ك ف والشحن والتشغيل من قبل فنيي ومهندسي إدارة شبكات الجهد المتوسط طرابلس وإدارة توزيع طرابلس.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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