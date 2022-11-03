تشديد على زيادة معدلات الإفصاح ومتابعة الإنفاق وترشيده والعمل على تحسين الخدمات للمواطنين

طرابلس 03 نوفمبر 2022 (وال)- عُقد اليوم الخميس اجتماعًا موسَّعًا بقاعة الاجتماعات بديوان المحاسبة بطرابلس، برئاسة النائبَين بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي وموسى الكوني، وبحضور رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة.

كما حضر الاجتماع رئيس ديوان المحاسبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ونائب رئيس الوزراء، ووزراء المالية، والتخطيط المُكلف، والدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومستشار المحافظ، ومديرَي إدارتَي القانون بديوان المحاسبة ووزارة المالية، وعددٍ من الإدارات الفنية بالمؤسسات المختلفة.

وأكّد الكوني خلال الاجتماع الذي خُصص لمتابعة معدلات الإفصاح والشفافية لدى الأجهزة التنفيذية والحكومية المختلفة، ضرورة زيادة معدلات الإفصاح، ومتابعة الإنفاق وترشيده، والعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وشدّد المجتمعون على أهمية التنسيق المشترك بين الجهات الرقابية والتنفيذية للعمل على تحقيق العدالة في التوزيع، بما يراعي عدد السكان والتوزيع الجغرافي في المشروعات التنموية.

كما تم مناقشة خطة الإصلاحات الاقتصادية والإدارة الواجبة للمرحلتين الحالية والقادمة.

في ختام الاجتماع، تمت معالجة المخصصات المالية للباب الأول للعمل على صرفها وفق القوانين الصادرة بعدد من القطاعات. (وال)

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