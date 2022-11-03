العرفي: نبارك كل خطوة تقود ليبيا نحو الانتخابات

الوطن|رصد

صرّح عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، أنّه يتمنى أن يترجم ما جاء في القمة العربية في الجزائر على أرض الواقع، قائلًا: “نبارك كل خطوة توصل بليبيا إلى انتخابات برلمانية ورئاسية وحكومة واحدة وتوحد المؤسسات بها وتسهم في إخراج المرتزقة والاتفاق على قاعدة دستورية”.

وعبّر النائب عن أنّه يجب استنكار أي تدخل في الشأن الداخلي الليبي، وأنّ حكومة دببية الفاسدة هي أصل المشكلة والمعضلة الحقيقية في ليبيا.

كما ورحّب النائب بما أُعلن عنه في البيان الختامي للقمة في الجزائر من تضامن كامل مع الشعب الليبي، ودعم كل الجهود التي تسعى لإنهاء الأزمة، وحفظ سيادة ليبيا ووحدتها.