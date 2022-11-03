بحضور الدبيبة والكبير.. «الكوني»: اجتماعنا لتحقيق العدالة وزيادة الشفافية

عُقد صباح اليوم الخميس اجتماعٌ موسَّعٌ بقاعة الاجتماعات بديوان المحاسبة، برئاسة النائبَين بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي وموسى الكوني، وحضور رئيس الوزراء بحكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس ديوان المحاسبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ونائب رئيس الوزراء، ووزراء المالية، والتخطيط المُكلف، والدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، ومستشار المحافظ، ومديرَي إدارتَي القانون بديوان المحاسبة ووزارة المالية، وعدد من الإدارات الفنية بالمؤسسات المختلفة.

وأكّد الكوني، خلال افتتاحه الاجتماع الذي خُصص لمتابعة معدلات الإفصاح والشفافية لدى الأجهزة التنفيذية والحكومية المختلفة، ضرورة زيادة معدلات الإفصاح، ومتابعة الإنفاق وترشيده، والعمل على تقديم الخدمات للمواطنين، بحسب بيان مكتب الدبيبة الإعلامي.

وشدّد المجتمعون على أهمية التنسيق المشترك بين الجهات الرقابية والتنفيذية للعمل على تحقيق العدالة في التوزيع بما يراعي عدد السكان والتوزيع الجغرافي في المشروعات التنموية، كما ناقشوا خطة الإصلاحات الاقتصادية والإدارة الواجبة للمرحلتين الحالية والقادمة، وفي ختام الاجتماع، تمت معالجة المخصصات المالية للباب الأول للعمل على صرفها وفق القوانين الصادرة بعدد من القطاعات، وفق البيان.