سفير ألمانيا: ليبيا من أكثر الدول حرارة وجفافا في العالم

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

03 November, 2022

أكد سفير ألمانيا لدى ليبيا مِخائيل اونماخت أن ليبيا تعد واحدة من أكثر الدول حرارة وجفافا في العالم.

وقال سفير ألمانيا في تغريدة له بموقع “تويتر” “تعد ليبيا بالفعل واحدة من أكثر البلدان حرارة وجفافًا وسخونة في العالم حيث أن تغير المناخ يؤثر بشدة على الحياة اليومية لليبيين كما يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى استفاد موارد المياه في حين أن ارتفاع مستوى سطح البحر يشكل تهديدا للساحل الليبي الذي يمثل المنطقة الزراعية الرئيسية والأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد.