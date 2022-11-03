عمل تخريبي بمحطة تازربو.. جهاز النهر الصناعي: استمرار التعديات أرهق كاهلنا

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أكد، جهاز تنفيذ مشروع النهر الصناعي، اليوم الخميس، أن استمرار مسلسل التعديات على محطات وخطوط المياه بات يرهقه.

وتحت عنوان: ” استمرار مسلسل التعديات.. يُرهق كاهل الجهاز”، أفاد جهاز النهر، أن مدير موقع حقل “آبار تازربو” أبلغ عن حدوث عمل تخريبي واعتداء على المحطة رقم (85) الواقعة على خط نقل المياه تازربو-بنغازي.

وأوضح، أن المحطة تعرضت لسرقة الجزء العلوي من الصمام، مما أثر على نقص في الإمداد المائي.

وأكد مدير موقع الحقل، أن فرق الصيانة باشرت في أعمال الصيانة والتشغيل، لإصلاح العطل وإعادة تشغيل الصمام .