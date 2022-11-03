الكيلاني تكشف تفاصيل بطاقة إيفاء ومنحة الأبناء تحت 18 عام

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قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني إن العدد المستهدف لبطاقة إيفاء لمنحة الزوجة والبنات فوق 18عام، 1.330.568 سيدة.

وأضافت الكيلاني، في تصريحات نقلتها منصة “حكومتنا” أن العدد المسجل في المنظومة حتى 31 أكتوبر 2022 بلغ 1.031.846 .

وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية إلى أن عدد البطاقات الصادرة والموزعة على الفروع بلغت 1.030.714 بطاقة، وعدد البطاقات المشحونة 900 ألف بطاقة.

وحول منحة الأولاد تحت 18، أفادت الكيلاني أن عدد الأسر المستفيدة من المنحة عن الربع الأخير من عام 2022 بلغت 1.146.706 أسرة.

وذكرت وزير الشؤون الاجتماعية أن عدد الأبناء المستفيدين بلغ 1.099.984 ابن، وإجمالي القيمة المصروفة عن (10-11-12) 1.099.984.000 دينار.