أبوجناح يتبادل أفكارا مع السفير الفرنسي للتعاون في المجال الطبي

تبادل نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، الأفكار مع السفير الفرنسي لدى ليبيا، مصطفى مهراج، حول إمكانية إبرام اتفاقيات بين الوزارة والسفارة للتعاون المشترك.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما اليوم الخميس، لبحث إمكانية تطوير القطاع الصحي وتبادل الخبرات، بما يخدم مصلحة البلدين، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

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كما عقد الطرفان اجتماعا آخر بحضور مديري مكتب التعاون الدولي، والصيدلة، والإمداد الطبي، وعدد من الجهات المعنية الأخرى، بشأن المنتدى الطبي الذي سيقام في ليبيا خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث ناقش المجتمعون أهم الخطوات الأساسية لإثراء المنتدى.

وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح يجتمع مع السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج (وزارة الصحة)

وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح يجتمع مع السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج (وزارة الصحة)