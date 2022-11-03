الحكومة الليبية تعيد افتتاح ميناء درنة البحري

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أعلنت، الحكومة الليبية المعينة من مجلس النواب، اليوم الخميس، إعادة افتتاح ميناء درنة البحري، ضمن افتتاح عدة مرافق بالمدينة.

وقالت الحكومة، إن افتتاح الميناء جاء بعد تجهيزه لاستقبال السفن ومغادرتها، مؤكدة أن الميناء سيساهم بشكل كبير في تنشيط حركة التبادل التجاري مع الدول الأخرى.

وأضافت الحكومة، أن نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني أكد بأن الحكومة تولي اهتماما خاصا بمدينة درنة وتضعها من ضمن أولوياتها من حيث تقديم الخدمات لما لها من خصوصية.

وذكرت أنه أكد وبصفته رئيسا للجنة الأزمة أصدر التعليمات التي ترفع من معاناة درنة وتعيدها لمكانتها التي تستحق.