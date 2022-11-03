المريمي: ترشح العسكريين ما يزال نقطة الخلاف الكبيرة بين النواب والدولة

الوطن|رصد

أكّد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، أنّ الخلاف بين مجلسي النواب والدولة ما زال مستمرًّا حول ترشّح القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة بلقاسم حفتر للرئاسة.

وأضاف المريمي، في تصريحات صحفية، أنّ ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية يعدّ نقطة خلاف كبيرة بين مجلسي النواب والدولة، مشيرًا إلى أنّه “يجب إعطاء الفرصة لمزودجي الجنسية، لأن الكثير من الليبيين هاجروا في فترات سابقة، وحصلوا على جنسيات أجنبية، من أجل ضمان حياة كريمة” وفق تعبيره.

وأضاف: “إذا تم التصويت لمزدوج الجنسية، بأن يكون رئيسًا أو عضوًا بمجلس نواب، فلن يُمارس مهامه حتى يتنازل عن الجنسية الأجنبية، وفي حالة لم يتم انتخابه تبقى الجنسية معه”.