دعوة لانعقاد جلسة رسمية في بنغازي الإثنين المقبل

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وجه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الخميس، دعوة لأعضاء المجلس للجلسة الرسمية التي ستنعقد الإثنين المقبل.

وأوضحت رئاسة مجلس النواب، أن الجلسة الرسمية ستعقد في مقر مجلس النواب في مدينة بنغازي.

وأشارت رئاسة مجلس النواب أن الجلسة مخصصة لمناقشة عدد من القوانين المدرجة في جدول أعمال المجلس.

وكان مجلس النواب أحال في 19 أكتوبر الماضي، مشروع قانون المحكمة الدستورية إلى المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا وإدارة القانون بوزارة العدل، حزمة واحدة.

وأوضح المجلس أن إحالة المشروع، لإبداء الرأي في نصوص مشروع هذا القانون بما يتفق مع أصول تشكيل المحاكم ذات الطبيعة الدستورية.