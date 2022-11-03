العرفي: نتمنى ترجمة قرار القمة العربية على أرض الواقع

أعرب عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، عن تمنياته أن تصدق النوايا بأن يترجم ما أقر في القمة العربية بالجزائر على أرض الواقع.

وقال العرفي في تصريحات صحفية: “نبارك كل خطوة توصل بليبيا إلى انتخابات برلمانية ورئاسية وحكومة واحدة وتوحد المؤسسات بها وتسهم في إخراج المرتزقة والاتفاق على قاعدة دستورية”.

ورحب النائب بما تم الإعلان عنه في البيان الختامي للقمة العربية في الجزائر، متابعا: “نتمنى من الكل عدم التدخل في الشأن الداخلي الليبي، معتبرا حكومة الدبيبة حكومة فساد وأنها المعضلة في ليبيا.

وأعرب قادة الدول العربية في الدورة العادية 31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، في بيانهم الختامي، أمس الأربعاء، عن التضامن الكامل مع الشعب الليبي ودعم الجهود الهادفة لإنهاء الأزمة الليبية من خلال حل ليبي ليبي يحفظ وحدة وسيادة ليبيا ويصون أمنها وأمن جوارها، ويحقق طموحات شعبها في الوصول إلى تنظيم الانتخابات في أسرع وقت ممكن لتحقيق الاستقرار السياسي الدائم.