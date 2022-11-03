مجلس الأمن القومي برئاسة المستشار إبراهيم بوشناف يبحث عددًا من القضايا المطروحة عليه للرأي

الجبل الأخضر 03 نوفمبر 2022 (وال)- ترأس مستشار الأمن القومي الليبي المستشار إبراهيم بوشناف اليوم الخميس، الاجتماع العادي الثاني للهيئة الاستشارية للمجلس بحضور عددٍ من الخبراء والمهتمين بالشأن العام.

هذا وتناول الاجتماع الذي عقد بفرع مجلس الأمن القومي بالجبل الأخضر، النظر في عديد القضايا والمواضيع المطروحة عليه للنقاش والدراسة والرأي والمحالة إليه من قبل مجلس النواب.

وتدارس السادة أعضاء الهيئة الاستشارية بمجلس الأمن القومي وعدد من الخبراء والمختصين، عددًا من الملفات المحلية والدولية التي تمس الأمن القومي الليبي، مُتخذين بشأنها عديد التوصيات للسادة رئيس وأعضاء مجلس النواب.

يُشار إلى أن الاجتماع حضره عميد بلدية البيضاء علي حسين، الذي أشاد بعمل المجلس ودوره في تحقيق الأمن القومي الليبي، مؤكدًا دعمه للمجلس وفرعه بالجبل الأخضر. (وال) س ص/ ر ت

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