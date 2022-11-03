رئيس حكماء مرزق: حكومة الدبيبة تتاجر بقضية مهجّري “مرزق” سياسياً واقتصادياً

الوطن|رصد

قال رئيس مجلس حكماء وأعيان مرزق، سليمان أبو الخيرات، إن أهالي مرزق خرجوا للتظاهر والتنديد بسياسات رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة تجاة قضية مهجري مرزق.

ورأى مرزق في تصريحات صحفية، أن حكومة الدبيبة تتاجر بقيضتهم سياسيا واقتصاديا، وتعد القرارات الأخيرة الصادرة توطينا للقادمين من شمال تشاد والنيجر.

ونفى مرزق أن يكون لحكومة الدبيبة سيطرة على الجنوب، أو قدرة على تنفيذ أي قرارات فيها، مؤكدا أن قوات الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا هي من تسيطر على الجنوب.

وأضاف أن هنالك “مجموعة لا تحسب على أهالي مرزق قامت بتوقيع بعض الاتفاقات مع منظمات دولية دون الرجوع لأهالي مرزق، وهي مجموعة خارجة عن الصف، وليس لديها تفويض من الجمعية العمومية ومجلس الحكماء الممثلين لمهجري أهالي مرزق”.

وأشار مرزق إلى أن ذلك التوقيع من قبل تلك المجموعة تم تبنيه من حكومة الدبيبة وبرعاية منظمات دولية، وهو مرفوض من أهالي مرزق رفضا قاطعا.

واعتبر مرزق أن صندوق إعمار مرزق، يعد استغلالا لمعاناة المهجّرين، ملوّحًا بمقاضاة حكومة الدبيبة بسبب تفريطها في سيادة ليبيا، وفق تعبيره.