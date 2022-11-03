المستشار صالح يفتتح عدداً من المنشآت الحيوية في “درنة”

الوطن|رصد

افتتح رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الخميس، ميناء درنة البحري ومبنى مركز الجمارك ورقابة الجوازات بميناء درنة البحري، وعدد من المشروعات الخدمية بمدينة درنة.

وقال المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبر “فيسبوك”، إن المستشار صالح افتتح أيضا جسر المستشار الرابط بين منطقتي الصحابة والرشيد، وبحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد السلام الحاسي، ومسؤولين آخرين.

وأضاف أن”صالح” أجرى جولة تفقدية داخل منفذ ميناء درنة البحري وذلك للوقوف على الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل لمنفذ.