الدخيل: انتشار واسع للبق والقمل

قال مدير عام الإصحاح البيئي إبراهيم الدخيل، إنهم يسعون لتوفير كميات من المبيدات الحشرية لمكافحة آفة البق المنتشرة هذه الفترة، وسيكون توزيعه عبر مخاتير المحلات بالبلديات وفق الحاجة، وأن توفير المبيدات الحشرية اختصاص لمكتب بشركة الخدمات العامة ونشير إلى أن انتشار البق تماما كانتشار حشرة القمل في المدارس مرتبط بالنظافة العامة والشخصية والمكافحة تبدأ من البيت.

أضاف في تصريحات صحفية أن دور الأمهات بالدرجة الأولى التركيز على النظافة والتهوية وتعريض محتويات المنازل لأشعة الشمس باستمرار، وعدم الاعتمادات على الكيماويات ومخاطرها وفي المجمل هذه المواد لن تكون ذات فائدة في حال عدم الاهتمام بالنظافة، وأن انتشار حشرة البق في المساجد والبيوت سببه الآخر هو العمالة الوافدة المصرية والإفريقية الذين يجلبونها في مقتنياتهم وملابسهم ومن ثم نشرها في المساجد أو عبر شراء الفرش من أماكن ينتشر فيها البق، وفق قوله.

وتابع قائلا: “ندعو ربات البيوت إلى الاهتمام بنظافة بيوتهم واستعمال آلات شفط الأوساخ وغلي الملابس في الغرف المنتشر فيها البق وتعريض أثاث البيت لأشعة الشمس، ونعكف على تجهيز مطويات ونشرات توعية تبين للناس طرق انتشار ومكافحة هذه الآفات بعيدا عن الاعتماد على المواد الكيماوية”.