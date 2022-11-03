وزير خارجية الكونغو بعد لقائه “صالح”: ليبيا بلد إفريقي هامّ يجب إنهاء أزمته

الوطن|رصد

أجرى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، لقاءً، الخميس، مع رئيس وفد الاتحاد الإفريقي ووزير خارجية الكونغو، جان كلود، ووفد من الاتحاد الإفريقي المرافق له.

وأكّد “كلود”، بعد اللقاء الذي جرى في مكتب المستشار “صالح” بمدينة القبة، على أهميّة دعم المستشار “صالح ” للمصالحة الوطنية في ليبيا وفق مسار الاتحاد الإفريقي.

ووصف “كلود” لقاءَه مع المستشار صالح بـ”المُثمر”، الذي جرى فيه تبادل الأفكار والنصائح، مؤكّداً على أهمية ليبيا كبلد إفريقي لا بد من السعي قدماً في اتجاه حلحلة أزمته، وبالتعاون مع الاتحاد الإفريقي؛ لمواجهة التدخلات الأجنبية.