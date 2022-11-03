القبض على تشكيل عصابي من العمالة الوافدة يمتهن سرقة الآثار

تمكن رجال دعم المركزي فرع الجبل الأخضر (البيضاء ) فجر اليوم الخميس من إلقاء القبض على تشكيل عصابي يمتهن سرقة الآثار داخل أحد المنازل بمدينة البيضاء.

وصرح عقيد أيمن المجعب، مدير إدارة الدعم المركزي الجبل الأخضر، بأن شكاوى كثيرة وردت من سكان حي المنطقة الصناعية بمدينة البيضاء، عن وجود أصوات آلات حفر داخل احد المنازل بالحي .

وأضاف المجعب: تمت عملية البحث والتحري وجمع المعلومات لعدة أيام ، وبعد أخذ الإذن من مدير الإدارة العامة الدعم المركزي المنطقة الشرقية، كذلك بعد حصولنا على الاذن من رئيس النيابة العامة الجبل الأخضر .

وتابع العقيد: “تم مداهمة هذا المنزل ، وتم القبض على هذا التشكيل العصابي وهم مجموعة من العمالة الوافدة، وتبين خلال عملية المداهمة وجود حفرة كبيرة وسط المنزل عمقها 40 متر تحت الأرض.

واستكمل: “وبعد اعتراف احد المشتبه بهم ، اعترف لنا بوجود شخصين آخرين داخل هذه الحفرة العميقة، على الفور تم الاستعانة بالهلال الأحمر الليبي فرع الجبل الأخضر، وكذلك جهاز الإسعاف والطوارئ مركز البيضاء الطبي، وبعد عملية بحث داخل الحفرة استمرت 12 ساعة تم إخراج الشخصين الآخرين من داخل الحفرة وهما في حالة إغماء وعلي الفور تم اسعافهم إلى مركز البيضاء الطبي من أجل إنقاذ حياتهم وبالفعل قدمت لهم الإسعافات الكاملة وحالتهم الصحية مستقرة.

وأكد المجعب خلال تصريحه أنه بعد التحقيق مع المشتبه بهم تبين أنهم يقومون بعملية البحث والتنقيب عن الآثار داخل المنزل منذ سبعة أشهر، وتم ضبطهم جميعهم وما بحوزتهم من أدوات وإحالة القضية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.