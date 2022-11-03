الدعم المركزي البيضاء يضبط تشكيلًا عصابيًا يمتهن سرقة الآثار وينقذ اثنين منهم

العنوان – البيضاء

تمكن الدعم المركزي فرع الجبل الأخضر البيضاء فجر اليوم الخميس، من ضبط تشكيل عصابي يمتهن سرقة الآثار داخل أحد المنازل بمدينة البيضاء.

وأكد مدير إدارة الدعم المركزي الجبل الأخضر عقيد أيمن المجعب، أن معلومات وردت وكثرة الشكاوي من سكان حي المنطقة الصناعية بمدينة البيضاء، عن وجود أصوات آلات حفر داخل أحد المنازل بالحي”.

وأضاف المجعب في تصريحات صحفية أنه تمت عملية البحث والتحري وجمع المعلومات لعدة أيام، وبعد أخذ الإذن من مدير الإدارة العامة الدعم المركزي المنطقة الشرقية، ورئيس النيابة العامة الجبل الأخضر تم مداهمة هذا المنزل”.

وذكر مدير الإدارة، أنه تم القبض على هذا التشكيل العصابي وهم مجموعة من العمالة الوافدة، وتبين خلال عملية المداهمة وجود حفرة كبيرة وسط المنزل عمقها 40 متر تحت الأرض.

وأفاد أنه بعد اعتراف أحد المشتبه بهم بوجود شخصين آخرين داخل هذه الحفرة العميقة، علي الفور تم الاستعانة بالهلال الأحمر الليبي فرع الجبل الأخضر، وكذلك جهاز الإسعاف والطورائ مركز البيضاء الطبي.

وبين المجعب أنه بعد عملية بحث داخل الحفرة استمرت 12 ساعة تم إخراج الشخصين الآخرين من داخل الحفرة وهما في حالة إغماء وعلي الفور تم إسعافهم إلى مستشفى البيضاء الطبي.

وأوضح مدير الإدارة أنه تم إنقاذ حياتهم وقدمت لهم الإسعافات الكاملة وحالتهم الصحية مستقرة.

وأكد أنه بعد التحقيق مع المشتبه بهم تبين أنهم يقومون بعملية البحث والتنقيب عن الآثار داخل المنزل منذ سبعة أشهر وتم ضبطهم جميعهم ومابحوزتهم من أدوات وإحالة القضية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.