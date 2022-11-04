النيابة العامة تضبط كمية كبيرة من المؤثّرات العقلية في ميناء مصراتة البحري

الوطن|رصد

أعلنت النيابة العامة الليبية ضبطها لكمية كبيرة من الحشيش والأقراص المخدرة في مستوعب حاوية بضائع في ميناء مصراتة البحري.

وقالت النيابة عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، إن عملية الضبط جرت بعد إجراء التفتيش؛ لإثبات جريمة الشروع في تهريب كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية إلى البلاد.

وأضافت أن وكيل النيابة بنيابة شرق مصراتة الابتدائية، نظر في إجراءات الاستدلال؛ التي اتخذها عناصر مركز جمرك ميناء مصراتة البحري بالتعاون مع أعضاء قوة العمليات المشتركة؛ إزاء واقعة دَسِّ كمية من الجواهر المخدرة والمؤثرات العقلية؛ في مستوعِب (حاوية) مخصص لنقل سلع معمرة من بلد المنشأ – تركيا”.

وتابعت أنه”ترتَّب عن الإجراء ضبط أربع عشرة ألفاً وتسعمائة وعشر قطع من الحشيش؛ وضبط ثـمانمائة وتسعة وعشرين ألفاً وثـمانمائة وثلاثين قرصً ذي تأثيرٍٍ عقلي، جرى تحريزها، والأمر بحبس أحد الضالعين في الجريمة، وضبط وإحضار بقية من أسهم فيها.