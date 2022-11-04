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معزب: مجلس الدولة أجمع على عدم ترشح مزدوجي الجنسية للرئاسة

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو مجلس الدولة محمد معزب إن المجلس صوّت بالموافقة على اشتراط ألا يحمل المرشّح للرئاسة جنسية دول أخرى وفق ما جاء بمشروع الدستور، و مادة ترشّح العسكريين جاءت في نصّ عام وهو ” يشترط على مَن يتقلد منصبا سياديا أوقياديا ويتقدّم لرئاسة الدولة تقديم ما يثبت استقالته من منصبه “.

أضاف في تصريحات صحفية أن إحالة القاعدة الدستورية بعد استكمال التصويت عليها من قبل مجلس الدولة إلى اللجنة القانونية لضبطها من ناحية الصّياغة واللغة، يلزم اعتمادها موافقة الأغلبية المطلقة بمجلس الدولة وثلثيْ أعضاء مجلس النواب باعتباره تعديل دستوري.

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صحيفة الساعة 24

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