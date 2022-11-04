القبض على عصابة مختصة بسرقة الآثار في “البيضاء”

الوطن|رصد

أعلن مدير إدارة الدعم المركزي الجبل الأخضر، أيمن المجعب، عن ضبط تشكيل عصابي مختص في سرقة الآثار، داخل أحد المنازل بمدينة البيضاء.

وقال المجعب في تصريحات صحفية، إن عملية الضبط جرت بعد الإبلاغ من قِبَل سكان حي المنطقة الصناعية بمدينة البيضاء، عن سماعهم أصوات حفر داخل أحد المنازل في الحي.

وأشار أن مداهمة المنزل جرت بعد عدة أيام من التحرّي والاستعلام؛ ليتبيّن وجود حفرة كبيرة في المنزل بعمق 40 مترا تحت الأرض، قامت مجموعة من العمالة الوافدة أفراد العصابة بحفرها للتنقيب عن الآثار.

وأفاد المعحب أن التحقيق أسفر عن اعتراف عناصر العصابة بأن عملية التنقيب بدأت منذ سبعة أشهر، وجرى ضبطهم، وتحريز ما معم من أدوات، وإحالة القضية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.