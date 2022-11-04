عيسى عبد المجيد: أمن الجنوب يمثل بداية الاستقرار والأمن لليبيا

أكد رئيس الكونجرس التباوي، عيسى عبد المجيد، أن وحدة ليبيا تستوجب الانطلاق لمصالحة وطنية شاملة تحفظ الحريات والحقوق.

وأضاف «عبد المجيد»، في تصريح صحفي، أن “أمن الجنوب يمثل بداية الاستقرار والأمن لليبيا”.

وكان قد التقى رئيس الكونجرس التباوي الليبي، بالسفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، وذكرت السفارة في تغريدة عبر “تويتر”، أن “نورلاند ناقش مع عبد المجيد أهمية احترام دور وحقوق الأقليات المحلية مع تكثيف الجهود لاستعادة مسار انتخابي قابل للتنفيذ”.

وأوضح «عبد المجيد»، بعد لقاء «نورلاند»، أن “اللقاء شمل التأكيد على ضرورة الإسراع بإنجاز انتخابات حرة ونزيهة”.