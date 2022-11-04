حومة يستقبل وزير خارجية الكونغو برازفيل في بنغازي

العنوان – بنغازي

استقبل وزير الدفاع بالحكومة الليبية أحميد حومة، الخميس، وزير خارجية الكونغو برازفيل جان كلود جاكوسو.

ووصل جاكوسو إلى مطار بنينا الدولي، ممثلاً عن رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي من أجل ليبيا، ووفد الاتحاد الإفريقي المرافق له.

وتأتي هذه الزيارة لعقد سلسة من الاجتماعات التي من شأنها التأكيد على دور الاتحاد الأفريقي في دعم استقرار ليبيا وإرساء قواعد الديمقراطية والمسار السلمي.

كما تأتي الزيارة لتأكيد سعي الاتحاد الأفريقي الحثيث للبدء في مصالحة وطنية شاملة بين أبناء الشعب الليبي ، وجمع الفرقاء والتمهيد لمرحلة الانتخابات التي تسعى لها الحكومة الليبية كونها مطلب لكافة الليبيين.