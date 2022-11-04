عقيلة صالح يفتتح عددا من المشروعات في درنة

افتتح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الخميس عددا من المشروعات في مدينة درنة.

وذكر مجلس النواب أن صالح افتتح ميناء درنة البحري ومبنى مركز الجمارك ورقابة الجوازات بميناء درنة البحري ، وعددا من المشروعات الخدمية بمدينة درنة منها جسر ” المستشار ” الرابط بين منطقتي الصحابة والرشيد.

ورافق رئيس المجلس عدد من الأعضاء ومحافظ مصرف ليبيا المركزي المكلل من مجلس النواب، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ونائب رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء ، وعدد من مسؤولي القطاعات الخدمية والعسكرية وأعيان وأهالي مدينة درنة.

كما أجرى رئيس مجلس النواب جولة تفقدية داخل منفذ ميناء درنة البحري للوقوف على الصعوبات والعراقيل التي تواجه المنفذ.