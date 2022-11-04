أمن الهلال النفطي تؤكد ضبط مصريين سرقوا أكثر من مليون دينار من مواطن في سبها

العنوان – العقيلة

كشفت مديرية أمن الهلال النفطي أن مركز شرطة العقيلة تمكن من ضبط أربعة أشخاص من الجنسية المصرية سرقوا مليون و 200 ألف دينار ليبي من مواطن في سبها.

وأوضحت المديرية أن برقية مستعجلة من رئيس مركز شرطة سبها المدينة للتعاون والتحري والبحث عن عمالة وافدة يحملون الجنسية “المصرية”، قامو بسرقة مبلغ مالي وقدره “مليون ومئتان الف دينار ليبي ” من مواطن ليبي بمدينة سبها،

وأضافت أنه على الفور تم الاستعداد وتشديد الدوريات من قبل أعضاء مركز شرطة العقيلة التابع لمديرية أمن الهلال النفطي.

وأشارت مديرية أمن العقيلة إلى أن المطلوبين مروا على إحدى نقا التفتيش التابعة للمركز وبعد التأكد من هوية الأشخاص تم القبض والتحفظ عليهم لحين تسليمهم لمديرية أمن سبها للاختصاص.