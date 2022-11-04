ليبيا الان

المرافق التعليمية: توجد عقود لإنشاء مدارس في زليتن متوقفة منذ 2013

تم النشر منذُ 49 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد مدير مكتب المشروعات بمصلحة المرافق التعليمية فتحي البوري، أنه توجد عقودٌ لإنشاء مدارس في بلدية زليتن متوقفة منذ عام 2013.

وقال «البوري» في تصريح صحفي؛ “أحيينا هذه العقود منذ سنة تقريبا، وبدأنا إنشاء 7 مدارس جديدة وتم افتتحاهم اليوم”.

وأضاف أن ” 5 مدارس منها للتعليم الأساسي، ومدرسة للتعليم الثانوي، وأخرى للتعليم الثانوي والأساسي معا”، مردفًا أن “سعة هذه المدارس المرافق التعليمية بين 180 إلى 960 طالبا”.

وختم «البوري» موضحًا أنه “ما زال هناك مشاريع متعثرة سيتم استكمالها، منها مشروع توسعة وإضافة فصول إلى 38 مدرسة”.

الوسوم

المرافق التعليمية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك