المرافق التعليمية: توجد عقود لإنشاء مدارس في زليتن متوقفة منذ 2013

أكد مدير مكتب المشروعات بمصلحة المرافق التعليمية فتحي البوري، أنه توجد عقودٌ لإنشاء مدارس في بلدية زليتن متوقفة منذ عام 2013.

وقال «البوري» في تصريح صحفي؛ “أحيينا هذه العقود منذ سنة تقريبا، وبدأنا إنشاء 7 مدارس جديدة وتم افتتحاهم اليوم”.

وأضاف أن ” 5 مدارس منها للتعليم الأساسي، ومدرسة للتعليم الثانوي، وأخرى للتعليم الثانوي والأساسي معا”، مردفًا أن “سعة هذه المدارس المرافق التعليمية بين 180 إلى 960 طالبا”.

وختم «البوري» موضحًا أنه “ما زال هناك مشاريع متعثرة سيتم استكمالها، منها مشروع توسعة وإضافة فصول إلى 38 مدرسة”.