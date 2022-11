وزير الخارجية السعودي: حل الخلاف بين الأشقاء في ليبيا ينبع من الداخل الليبي

ليبيا – أكد فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي بأن المملكة السعودية تؤمن بأن حل الخلاف بين الأشقاء في ليبيا ينبع من الداخل الليبي.

فرحان وفي كلمة المملكة العربية السعودية في الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الدورة العادية الـ (31) التي ألقاها قال فيها: “تؤمن المملكة بأن حل الخلاف بين الأشقاء في ليبيا ينبع من الداخل الليبي، وبعيدًا عن التدخلات الخارجية، من خلال نبذ العنف، وتفعيل جميع مسارات الحوار الممكنة، حتى يتحقق الأمن والاستقرار المنشود”.

