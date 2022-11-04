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قال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، الخميس، إن رسالة القضاء هي إقامة العدل بين الناس.

وأضاف صالح خلال افتتاح مجمع المحاكم والنيابات في مدينة درنة، أن القضاء مهمة قدسية تستمد وجودها من النيابة عن المجتمع الإنساني في إعطاء كل ذي حق حقه وإنصاف الضعيف والمظلوم، وهي المهمة الأولى للدولة.

وتابع رئيس مجلس النواب :”لقد وضع الله تعالى العدل وجعل إقراره بين الناس هو الهدف من بعث الرسل وإنزال الشرائع والأحكام وما حاربت الشرائع السماوية الشرك بالله لمجرد أنه شرك به سبحانه وتعالى، إنما لما يحمل في طياته من مواعظ الظلم والطغيان التي ينحرف بها ناس عن العدل”.

وقال، إن ” إقرار العدل بين الناس واجب إلهي محتم للقائمين به أن يستعينوا عليه باستعمال القوة التي سخرنا الله، الحديد للبأس الشديد”.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الخميس، مجمع المحاكم والنيابات في مدينة درنة، بحضور رئيس المجلس الأعلى للقضاء، مفتاح عبدالقوي، وعدد من أعضاء مجلس النواب.