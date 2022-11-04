عقيلة صالح: أدعو أعضاء مجلس النواب لجلسة رسمية الاثنين المقبل

حدد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح موعدا لجلسة البرلمان المقبلة.

ودعا صالح أعضاء مجلس النواب إلى عقد جلسة رسمية في بنغازي الإثنين المقبل لمناقشة عدد من القوانين المدرجة على جدول الأعمال، وفقا لبيان مجلس النواب.

وناقش مجلس النواب في جلسته الرسمية الأخيرة في 19 أكتوبر الماضي مشروع قانون المحكمة الدستورية، وبعد مداولة ومناقشة مواد مشروع القانون صوت المجلس بأغلبية الحاضرين بإحالة مشروع قانون المحكمة الدستورية إلى المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العُليا وإدارة القانون لإبداء الرأي حول نصوص مشروع القانون ومدى ملائمة نصوصه مع أصول تشكيل المحاكم ذات الطبيعة الدستورية.