ليبيا – أعلن تقرير نشرته منظمة الصحة العالمية وصول 40 طنًا من الإمدادات الطبية المنقولة جوًا من مركز منظمة الصحة العالمية اللوجستي إلى مكتبها في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد ورود هذه الإمدادات من المركز في مدينة دبي الإماراتي بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية “يو أس أيد”، مشيرًا لتكون الشحنة من 180 مجموعة أدوات صحية للطوارئ المشتركة بين الوكالات.

وأضاف التقرير: إن هذه الشحنة أتت في أعقاب أخرى وردت خلال الأسبوع الماضي مؤلفة من 30 طنًا من مواد معالجة الحروق والصدمات ومستلزمات الطوارئ الطبية. مؤكدًا وجود توجه لتوزيع هذه الشحنات على المستشفيات والعيادات في جميع أنحاء البلاد.

وأوضح التقرير أن شحنة الـ40 طنًا تضم الدفعة الأولى من أدوية الأورام التي تم تسليمها إلى ليبيا في إطار مشروع المنظمة لتعزيز خدمات العلاج للأطفال المصابين بالسرطان، مبينًا أن المشروع ممول من مؤسسة النفط بطرابلس وشركائها الدوليين “إيني” و”ريبسول” و”توتال إنرجي”.

ونقل التقرير عن مدير برنامج الطوارئ الصحية الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية “ريتشارد برينان” قوله خلال زيارته مستودع المنظمة في مدينة بنغازي حيث تم تفريغ الإمدادات: “ستلبي هذه المنقولة جوًا اليوم الاحتياجات الصحية العاجلة، لا سيما في بعض المناطق النائية والضعيفة في جميع أنحاء البلاد”.

وقال “برينان”: “ستواصل المنظمة جهودتعزيز الاستجابة الصحية الطارئة في ليبيا مع إيلاء اهتمام خاص لتحسين رعاية الصدمات التي ستنقذ مزيدًا من الأرواح وقدمنا أدوية وإمدادات ومعدات الطبية لـ140 من مرافق الصحة العامة في جميع أنحاء البلاد، في سياق جهود مستمرة لتعزيز توفير الرعاية الصحية لشعب ليبيا”.

ترجمة المرصد – خاص

Shares

The post منظمة الصحة العالمية: وصول 40 طنًا من الإمدادات الطبية إلى مكتب ليبيا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية