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أهالي وشيوخ أوباري يؤكدون دعمهم للقيادة العامة للقوات المسلحة

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أشاد أهالي وأعيان وشيوخ المجلس الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني بلدية أوباري، بالدور الفعال للقوات المسلحة الليبية في تأمين الوطن والمواطن بقيادة المشير خليفة حفتر.

وثمن الأهالي والأعيان في بيان المجهودات الوطنية المبذولة من اللواء 128 المعزز في حماية الوطن ومكافحة الحريمة وتأمين المنشآت الحيوية في الجنوب الليبي.

وأضاف البيان: “نقف شاكرين لجهود هذا اللواء الذي استحاب لنداء أبناء الجنوب الغربي الذين أرهقهم خطر الإرهاب والجريمة، وها هم اليوم ينعمون بالأمن والأمان بفضل الله ثم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية”.

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الوطن الليبية

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