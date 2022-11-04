مصادر تكشف أحداث المشاجرة في منطقة البركة التي أسفرت عن مقتل شاب على يد فتاة

أخبارليبيا24- خاص

تسلم مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث جثمان شاب قتل دهساً على يد فتاة في مشاجرة مسلحة بين عائلتين من التبو، بشارع العيساوي بمنطقة البركة في مدينة بنغازي.

وقالت مصادر طبية وأمنية متطابقة لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الخميس، إن المستشفى تسلم جثمان الشاب حمزة علي آدم التباوي، بعد أن تم دهسه بسيارة على يد فتاة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الفتاة قامت بدهس الشاب حمزة عندما شرع بالرماية على عائلتها “أشقاءها وشقيقاتها” بشكل عشوائي.

وذكرت المصادر، أنه تم التحفظ على جثمان التباوي في قسم المشرحة البشرية “ثلاجة حفظ الموتى”.

وأشارت المصادر إلى أن مستشفى الجلاء استقبل 8 مصابين، تلقى 6 منهم الإسعافات الأولية وغادرو المستشفى، وتم تحويل حالتين إلى مركز بنغازي الطبي.

وباشرت الأجهزة الأمنية في مدينة بنغازي التحقيق في الواقعة، وجاري البحث عن الفتاة التي قامت بدهس الشاب لضبطها والتحقيق معها في الواقعة.