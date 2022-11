وزير المواصلات بحكومة باشاآغا يجري زيارة تفقدية للمرافق الخدمية ومشاريع الطرق بمدينة سرت

ليبيا – قام وزير المواصلات بالحكومة المكلفة من البرلمان عبد الحكيم محمد الغزيوي بزيارة لمدينة سرت رفقة مدير إدارة المشروعات بالوزارة ومدير المكتب القانوني ومدير إدارة المتابعة ومدير إدارة الطرق والجسور بالوزارة.

وكان في استقباله والوفد المرافق له مدير مكتب المواصلات والنقل سرت ورئيس منطقة مصلحة النقل البري بالمنطقة الوسطى ومدير مكتب مصلحة الطرق والجسور ومنسق الطيران المدني بمطار سرت ومدير الأرصاد الجوي سرت.

وعقد الوزير اجتماع بمكتب المواصلات والنقل بالمجمع الإداري بالمدينة حيث تم خلاله استعراض عدد من الملفات الخدمية ومناقشة المشاكل التي تواجه سير عمل مكتب المواصلات ومطار سرت الدولي ومصلحة الطرق والجسور وسبل معالجتها وتوفير احتياجاتها إلى جانب حل كافة المختنقات في مدينة سرت وضواحيها.

وأصدر تعليماته ببدء إجراءات التعاقد لتنفيذ عدد من مشاريع الطرق الساحلية والزراعية وصيانة المتهالكة منها، بالإضافة إلى معالجة مشكلة محطات الارصاد الجوي والرياح بمطار سرت الدولي.

كما قام وزير المواصلات خلال زيارته بجولة تفقدية لعدد من مشاريع الطرق غرب مدينة بنغازي منها مشروع طريق أجدابيا – البريقة بطول 80 كم، ومشروع طريق مرادة – العقيلة بطول 70 كم للاطلاع على نسب الإنجاز فيهما، حيث أصدر تعليماته بسرعة استكمال هذه المشروعات وإزالة الرمال المتراكمة عليها، وتقديم كافة الدعم لتذليل الصعوبات التي تعيق استكمالهما.

وتفقَد طريق جسر منطقة أم القنديل التي تعرضت لتصدعات بسبب العوامل الجوية ومياه الأمطار، حيث تم وضع تحويلة جديدة مخططة لتسهيل عبور المسافرين، كما أصدر الوزير تعليماته بتكليف مكتب استشاري لدراسة الجسر وإحالة تقرير بالخصوص للوزير لمنح الإذن بالتعاقد على صيانته في أسرع وقت .

