من العمالة الوافدة..الدعم المركزي البيضاء يضبط تشكيلًا عصابيًا يمتهن سرقة الآثار

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ضبط الدعم المركزي فرع الجبل الأخضر البيضاء فجر اليوم الخميس، تشكيلًا عصابيًا يمتهن سرقة الآثار داخل أحد المنازل بمدينة البيضاء.

وقال مدير إدارة الدعم المركزي الجبل الأخضر عقيد ايمن المجعب :”وردت معلومات وكثرة الشكاوي من سكان حي المنطقة الصناعية بمدينة البيضاء، عن وجود أصوات آلات حفر داخل أحد المنازل بالحي”.

وأضاف المجعب في تصريحات صحفية أنه تمت عملية البحث والتحري وجمع المعلومات لعدة أيام، وبعد أخذ الإذن من مدير الإدارة العامة الدعم المركزي المنطقة الشرقية، ورئيس النيابة العامة الجبل الأخضر تم مداهمة هذا المنزل”.

وأكد مدير الإدارة، أنه تم القبض على هذا التشكيل العصابي وهم مجموعة من العمالة الوافدة، وتبين خلال عملية المداهمة وجود حفرة كبيرة وسط المنزل عمقها 40 متر تحت الأرض.

وأشار إلى أنه بعد اعتراف أحد المشتبه بهم بوجود شخصين آخرين داخل هذه الحفرة العميقة، علي الفور تم الاستعانة بالهلال الأحمر الليبي فرع الجبل الأخضر، وكذلك جهاز الإسعاف والطورائ مركز البيضاء الطبي.

ولفت المجعب إلى أنه بعد عملية بحث داخل الحفرة استمرت 12 ساعة تم إخراج الشخصين الآخرين من داخل الحفرة وهما في حالة إغماء وعلي الفور تم إسعافهم إلى مستشفى البيضاء الطبي.

وأوضح مدير الإدارة أنه تم إنقاذ حياتهم وقدمت لهم الإسعافات الكاملة وحالتهم الصحية مستقرة.

وبين أنه بعد التحقيق مع المشتبه بهم تبين أنهم يقومون بعملية البحث والتنقيب عن الآثار داخل المنزل منذ سبعة أشهر وتم ضبطهم جميعهم ومابحوزتهم من أدوات وإحالة القضية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.