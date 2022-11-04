مجلس حكماء مرزق: “سنقاضي حكومة الدبيبة بسبب تفريطها في سيادة ليبيا

أكد سليمان أبو الخيرات رئيس مجلس حكماء وأعيان مرزق، أن الأهالي خرجوا في مظاهرة منددة بسياسات الدبيبة تجاه قضية مهجري مرزق، ومتاجرته بقيضتهم سياسيا واقتصاديا.

وقال أبو الخيرات، في تصريح صحفي، إن “القرارات الأخيرة التي اتخذتها حكومة الدبيبة تؤدي إلى توطين القادمين من شمال تشاد والنيجر”.

وتابع؛ أن “حكومة الدبيبة لا تسيطر على الجنوب، ولا تملك أي قدرة لتنفيذ أي قرارات”، مردفًا أن “من يسيطر على الجنوب فعليا هي قوات الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا”.

وأرف أبو الخيرات، أن “هناك مجموعة لا تحسب على أهالي مرزق قامت بتوقيع بعض الاتفاقات مع منظمات دولية دون الرجوع لأهالي مرزق”، لافتًا إلى أن تلك المجموعة خارجة عن الصف، وليس لديها تفويض من الجمعية العمومية ومجلس الحكماء الممثلين لمهجري أهالي مرزق”.

وأشار إلى أن “هذا التوقيع الذي تبنته حكومة الدبيبة تم برعاية منظمات دولية، وأهل مرزق يرفضونه رفضا قاطعا”.

وأكمل أن “حكومة الدبيبة تحججت بوجود ضغوطات دولية تجبرها على مباركة مثل هذه الاتفاقيات”، مردفًا “سنقاضي حكومة الدبيبة بسبب تفريطها في سيادة ليبيا”.

وأوضح أبو الخيرات، أن “صندوق إعمار مرزق ما هو إلا استغلال لمعاناة المهجرين وصرف الأموال بحجج واهية”.