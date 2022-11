كرموس: منع ترشح العسكريين للرئاسة إلا إذا استقال أحدهم من منصبه قبل الترشح

ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا أن المجلس استكمل التصويت على مواد القاعدة الدستورية، وأنها ستحال إلى لجنة الصياغة القانونية؛ لضبط الصياغة مع المحافظة على الأحكام التي تم التصويت عليها.

كرموس أوضح في تصريح لشبكة “الرائد” المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان أن المجلس صوت في الجلسة على منع مزودجي الجنسية من الترشح للبرلمان القادم، إلا بعد التخلي عن الجنسية الأجنبية، وأنه جرى الاتفاق على منع مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات الرئاسية، إلا إذا أثبت التخلي عن جنسيته قبل سنة من تاريخ الترشح.

وأشار إلى أنه تم منع ترشح العسكريين للرئاسة إلا إذا استقال أحدهم من منصبه قبل الترشح.

كما لفت إلى أن باقي المواد ليست محل خلاف وأنهم ينتظرون إحالة المواد لمجلس النواب.

وكشف في الختام أنه في حال بقيت بعض المواد دون اتفاق ربما تحال للاستفتاء العام أو للمجلسين في جلسة عامة مشتركة للتصويت السري عليها.

