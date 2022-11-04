الهيئة الاستشارية لمجلس الأمن القومي تعقد اجتماعها الثاني بالجبل الأخضر

عقدت الهيئة الاستشارية لمجلس الأمن القومي برئاسة المستشار إبراهيم أبوشناف، اليوم الخميس، اجتماعها الثاني للعام الحالي لمناقشة عددا من القضايا المطروحة أمام المجلس.

ونظرت الهيئة، في اجتماعها الذي عقدته بفرع مجلس الأمن القومي بالجبل الأخضر، في عدد القضايا والمواضيع المطروحة عليه للنقاش والدراسة والرأي والمحالة إليه من قبل مجلس النواب.

وتدارس أعضاء الهيئة الاستشارية بمجلس الأمن القومي، عددا من الملفات المحلية والدولية التي تمس الأمن القومي الليبي، واتخذوا عددا من التوصيات لإحالتها لرئيس وأعضاء مجلس النواب.

يشار إلى أن الاجتماع حضره عميد بلدية البيضاء علي حسين الذي أشاد بدوره بعمل المجلس ودوره في تحقيق الأمن القومي الليبي، مؤكدا دعمه للمجلس وفرعه بالجبل الأخضر.