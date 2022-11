ليبيا – أعرب عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي عن تمنياته أن تصدق النوايا وأن يترجم ما أقر في القمة العربية بالجزائر على أرض الواقع.

العرفي بارك في تصريح لشبكة “لام” كل خطوة تصل بليبيا إلى انتخابات برلمانية ورئاسية وحكومة واحدة وتوحد المؤسسات بها وتسهم في إخراج المرتزقة والاتفاق على قاعدة دستورية.

وأبدى ترحيبه بما تم الإعلان عنه في البيان الختامي للقمة العربية في الجزائر، متمنيًا من الكل عدم التدخل في الشأن الداخلي الليبي.

وأكد على أن حكومة عبد الحميد الدبيبة حكومة فساد وهي المعضلة والمشكلة.

Shares

The post العرفي: نتمنى أن تصدق النوايا ويترجم ما أقر في القمة العربية بالجزائر على أرض الواقع first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية