حبارات: نمو الاقتصاد الليبي في 2023 سيكون الأسرع بين البلدان العربية مع زيادة أسعار النفط

ليبيا – قال الخبير الاقتصادي نورالدين حبارات إن ما توقعه صندوق النقد الدولي من أن نمو الاقتصاد الليبي في 2023 سيكون الأسرع بين البلدان العربية توقع طبيعي وعادي جدًا.

حبارات، أوضح في تدوينة له على صفحته الشخصية في فيسبوك، وفقًا لما نقلته شبكة “الرائد” أن تقرير صندوق النقد الدولي الأخير يعني زيادة الناتج المحلي لليبيا بزيادة عائدات النفط التي يتوقع أن ترتفع أسعاره مجددًا خلال العام القادم.

وأشار إلى أن الاقتصاد الليبي معتمد تقريبًا على النفط، ولذلك سريان قرار مجموعة أوبك + بتخفيض معدلات الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل يوميًا، إلى جانب تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، واستمرار العقوبات على روسيا يزيد من فرص استفادة ليبيا من زيادة أسعار النفط.

وأوضح أن ليبيا لم تستفد من الطفرة النفطية التي طرأت على أسعار النفط في مطلع العام الحالي؛ بسبب تعطل إنتاج وتصدير النفط في حقول وموانئ عدة، وهذا لم تتعرض له الدول العربية سيما الخليجية.

وأكد على أن ارتفاع معدلات إنتاج النفط الليبي خلال العام 2023 م فضلًا عن الارتفاع المتوقع في أسعار النفط في الأسواق العالمية للأسباب السالفة الذكر ستجعل وتيرة نمو الاقتصاد الليبي أسرع من وتيرة نمو الاقتصاديات العربية.

وأفاد إلى أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الليبي تبقى غير دقيقة؛ بسبب حالة الانقسام السياسي والمؤسسي، وسيطرة الاقتصاد غير الرسمي أو اقتصاد الظل على أغلب الأنشطة الاقتصادية.

