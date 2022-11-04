الكهرباء تواصل أعمال التطوير وتحسين الشبكة

أخبار ليبيا 24

تواصل الشركة العامة للكهرباء أعمال الصيانة والتطوير في مختلف المحطات والشبكات وخطوط التغذية لتحسين الشبكة الكهربائية.

وقالت الشركة، إن فرق الصيانة بدائرة صيانة شبكات الجهد المتوسط سرت قامت باستكمال صيانة معدات محطة الغربيات جهد 11/66 ك.

وذكرت الشركة، الخميس، إن فرقة الصيانة التابعة لدائرة توزيع ترهونة تواصل أعمالها اليومية بشكل مستمر في مجال تحسين وصيانة الشبكة الكهربائية وفك الاختناقات الحاصلة عليها.

وأوضحت أن فرق الصيانة قامت بإجراء الصيانة على خط ترهونة المدينة من (220ترهونة)، مشيرة إلى أن الأعمال شملت تغير عمود وساند ضغط عالي محروقة وتغير منسلة وعوازل قرصية وشد أسلاك متدلية.

كما ذكرت، الشركة العامة للكهرباء، أن أعمال تنفيذ خط نقل الطاقة الكهربائية التبة بئر الأسطى ميلاد لازالت متواصلة، وقد وصلت نسبة الإنجاز إلى أكثر من 61 بالمئة.