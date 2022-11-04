الأمم المتحدة: نتخوف من التوترات بين تركيا واليونان بسبب “اتفاق ليبيا”

قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق إن لدى الأمم المتحدة مخاوف بشأن التوترات بين اليونان وتركيا في ضوء اتفاق الأخيرة مع ليبيا بشأن حدود البحر المتوسط.

وسأل أحد المراسلين حق خلال إيجاز صحفي: “التوتر بين تركيا واليونان ، خاصة بعد اتفاق تركيا مع ليبيا على حدود البحر الأبيض المتوسط ​​، هل … يشعر الأمين العام بالقلق ، أم أنه يعتقد أن هذا هو روتين التوتر بين البلدين؟” .

أجاب حق: “حسنًا ، لقد أوضحنا ما هي مخاوفنا، نريد أن نتأكد من أن جميع البلدان في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​قادرة على العمل بشكل منتج وتعاوني مع بعضها البعض”.

وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة: “من جانب الأمين العام ، شدد على أهمية تجنب الإجراءات التي يمكن أن تصعد التوترات بين تركيا واليونان ، وكرر أهمية حل جميع النزاعات بالطرق السلمية، ودعا البلدين إلى إعادة الانخراط في حوار فعال كوسيلة لتخفيف التوترات”.