مصري يروي لـ«الوسط» وقائع رحلة «غير شرعية» عبر صبراتة.. كيف واجه ورفاقه «شبح الموت»؟

في إحدى بنايات مدينة ميلانو الإيطالية يقطن الشاب المصري محمد، كما تقطن في رأسه عدة أفكار متناقضة تذهب النوم عن عينيه، فقد غادر مصر متسللاً إلى إيطاليا منذ عدة أشهر عبر ليبيا، في رحلة غير شرعية سعياً إلى تحقيق حلم الخروج من دائرة الفقر، ومثل آلاف الأشخاص الذين يركبون قوارب الموت عبر البحر المتوسط، لا يزال الشاب المصري يحلم بفرصة عمل أو البت في طلب لجوء إنساني تقدم به للسلطات الإيطالية.

منذ مايو الماضي وحتى هذه اللحظة، لايزال «محمد.خ»، 20 عاماً، يتأمل رحلة التسلل التي قطعها من مصر إلى إيطاليا عبر ساحل مدينة صبراتة الليبية غرب العاصمة طرابلس، والمخاطر التي لاقاها على متن قارب خشبي نحو 18 ساعة حتى وصل إلى الشواطئ الإيطالية، ويروي محمد بعض تفاصيل رحلته المرعبة لـ«الوسط» عبر الهاتف قائلاً: «يرعبني كابوس الترحيل وخيبة أمل أهلي فيا إذا رجعت إلى بلدي».

الشاب المصري ينتمي إلى أسرة ريفية بسيطة في إحدى قرى محافظة الغربية بدلتا مصر، ولا يملك والده من حطام الدنيا سوى محل أدوات منزلية متواضع «لا يكاد يكفي متطلبات الأسرة التي تتكون من ولد وبنتين في مراحل الدراسة المختلفة علاوة على محمد، وتعيش الأسرة تحت خط الفقر»، حسب تعبيره.

رحلة غير شرعية من مطروح إلى إيطاليا

نقطة التحول في حياة الشاب المصري كانت في شهر مارس الماضي، عندما فاتحه أحد زملائه في العمل بنيته السفر إلى إيطاليا في رحلة هجرة غير شرعية عبر ليبيا، حيث تُعرف السواحل الليبية كنقطة عبور رئيسية للعابرين نحو شمال المتوسط، يغادرها 90 % من المهاجرين المتوجهين إلى أوروبا.

فكرة الهجرة إلى إيطاليا لمعت في ذهن الشاب المصري، «أملاً في انفتاح أبواب الثراء في وجهه بعد طول فقر»، حسب قوله. ولم يكد ينتهي حديث محمد وزميله عن رحلة الهجرة، حتى تواصلا مع المهرب أو من يسمونه «الوسيط»، الذي أخبرهما بأن تكلفة رحلة السفر إلى إيطاليا عبر ليبيا ستكون 85 ألف جنيه مصري (4250 دولاراً).

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يقول محمد: «عدت إلى قريتي محملاً بحلم السفر إلى إيطاليا، وأقنعت والدي بفكرة الهجرة إلى إيطاليا، وبدأ الوالد في سؤال المقربين عن الهجرة إلى إيطاليا، وبدأ استدانة المبلغ من الأقارب والمعارف، على أمل الخروج بالأسرة من دائرة الفقر».

بعد جهد شاق، جمعت تلك الأسرة الريفية المبلغ المطلوب، ليتلقى الشاب المصري بعد أيام قليلة اتصالاً من أحد الوسطاء (المهربين) يخبره بضرورة التوجه فوراً إلى مدينة مطروح، يقول: «بدأت رحلة السفر إلى إيطاليا دون أن أعلم موعدها».

أنفاس تختنق

حزم محمد حقيبته إلى مطروح، حيث تواصل في المدينة الساحلية مع رقم هاتف ليرشده إلى أول سيارة تحمله إلى السلوم، لكن السيارة أصبحت سيارات تنقلت به على طرق جبلية ومنحدرات إلى أن وصل السلوم، ويوضح: «كانت الرحلة شاقة إلى السلوم، حيث كنا نتزاحم في سيارات نقل ضيقة، وتختلط أنفاسنا، حتى كدنا نختنق».

بعد رحلة شاقة، وصل الشاب القروي المصري ورفاقه إلى مدينة السلوم، حيث كان في استقبالهم صبية من البدو، عرفوا أنهم مرشدو رحلة المسارات الجبلية، لينظم هؤلاء المرشدون أفواج المهاجرين في جماعات، يقود كل منها مرشد.

يقول محمد: «كان المرشد يلتزم الصمت طول الرحلة، ولا ينظر خلفه حتى لو سقط أحدنا مغشياً عليه أو حتى ميتاً»، ويضيف: «كنا نتبعه دون سؤال أو نقاش في مسارات جبلية متعرجة، ولاحظت أنه كان يغير مسارات الطريق أحياناً، وخلال الرحلة تسلقنا أسواراً يعلو طولها ٤ أمتار».

«حلاوة» الوصول في ليبيا

بعد رحلة من السلوم امتدت أيام، وصل الشاب المصري ورفاقه المهاجرون غير الشرعيين إلى السلك الحدودي العازل بين مصر وليبيا، وكان في انتظارهم شخص ليبي لم يتعرف على ملامحه في جنح الليل، و«يبدو أنه من ضمن سلسلة التهريب»، وفق محمد، لتبدأ رحلة طويلة أخرى داخل الأراضي الليبية يتنقل فيها بين سيارات كثيرة لا يعرف عددها، وكانت كل سيارة تطلب «حلاوة الوصول»، في إشارة إلى مبلغ مالي مكافأة لدخول ليبيا.

قطعت السيارات التي حملت محمد مشواراً كبيراً، ومرت بمدن ليبية عديدة منها بنغازي وأجدابيا وسرت ومصراتة، وكانت محطات الراحة وأحياناً الانتظار – لم تستمر سوى ليلة واحدة – مخازن قديمة متهالكة، ويقول: «كانت المخازن تفتقر لأساسيات الحياة الآدمية، وكانت وجبتنا فيها علبة بسكويت لا تسد الرمق، وزجاجات ماء ملوثة».

يضيف: «كنا ننتقل من مخزن إلى مخزن هرباً من مطاردات الشرطة، التي يبدو أن عناصرها كان بعضها على علاقة بالمهربين، وظهر ذلك بوضوح من خلال التعامل في الكمائن التي قابلتنا في الطريق».

شهادة هذا المهاجر غير الشرعي تتماشى مع تقرير أعدته لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي في العام 2018، كشف أن معظم العصابات والجماعات المسلحة المتورطة في تهريب البشر والبضائع في ليبيا هي جزء من تحالفات عسكرية وسياسية، وأنها تنتمي إلى «المؤسسات الأمنية الرسمية». واستشهد التقرير بشهادات مهاجرين ألقت قوات جهاز الردع القبض عليهم.

خلال رحلة الهجرة غير الشرعية في الأراضي الليبية، كان التوقف في مدينة أجدابيا شرقاً هو محطة مهمة. وحسب المتفق عليه قبل مغادرة مصر، استقبل وسيط ليبي المهاجرين وأعطاهم رقم هاتف في مصر، ليتم تحويل المبلغ المتفق عليه (85 ألف جنيه) من خلاله.

أجدابيا نقطة مهمة في رحلة غير شرعية

وتقول مصادر محلية في أجدابيا لـ«الوسط» إن هذه المدينة نقطة مهمة في أيّ رحلة غير مشروعة، إذ توجد شبكة تحالف قوية بين نافذين في جهات أمنية وأطراف محلية تقوم على تهريب المهاجرين وتحديدا المصريين، وتوضح المصادر أن قمة هرم العصابة يكون من شخص ليبي يعاونه وسطاء مصريون، يتواصلون مع وكلاء في مصر، فيما يشبه المافيا العابرة للحدود.

بعد تسلم الوسيط في مصر المبلغ المتفق عليه، استمرت رحلة محمد إلى نقطة الانطلاق الساحلية التي ستقله للسواحل الإيطالية، وحين وصل شاطئ صبراتة غرب ليبيا، كانت جموع المهاجرين الشرعيين من جنسيات أفريقية وآسيوية وعربية في انتظار القوارب الخشبية التي كانوا يسمونها «رحلات»، وخلال بضع دقائق ركب محمد قاربا خشبيا متهالكا يقل نحو85 مهاجراً مصرياً، ويقول: «لا بد أن تزاحم للحاق بموطئ قدم في القارب، وإلا ستفوتك الرحلة وتضطر انتظار مركب آخر في موعد غير معلوم».

وخلال الشهور العشرة الماضية، شهدت مياه البحر المتوسط استئنافاً لرحلات الهجرة غير الشرعية، التي تنشط أكثر كلما ارتفعت درجات الحرارة، وفق تقديرات منظمات دولية، ومع ذلك يحرص المهربون على استطلاع حالة الطقس تحسبا لأي ظرف جوي طارئ في عرض البحر، وفق المهاجر المصري، الذي لا يعتقد أن هذا نابع من خوف المهربين على حياة المهاجرين، «بل من تأثير ما قد يحدث على رحلاتهم إذا ما تعرض القارب للغرق، فقبل يومين من رحلتنا، عرفنا أن قاربا تابعا للمهرب نفسه قد تعرض للغرق»، قالها محمد بأسى.

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توقيت رواية المهاجر المصري يتزامن مع ما أعلنته المنظمة الدولية للهجرة، في أبريل الماضي، عن غرق زورق قبالة سواحل ليبيا، ما أدى إلى غرق نحو 35 شخصاً. وخلال الفترة من الأول من يناير وحتى 30 أبريل الماضيين، رصدت المنظمة وفاة 114 مهاجراً غير شرعيين وفقدان 436 آخرين، خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط من ليبيا إلى الشواطئ الأوروبية، فضلاً عن إعادة أربعة آلاف و461 مهاجراً إلى ليبيا خلال الفترة نفسها.

ويعني وصول هذا المهاجر المصري إلى الشواطئ الإيطالية في ربيع 2022، أنه واحد من بين 16 ألفاً و229 مهاجراً مصرياً وصلوا الشواطئ الإيطالية منذ بداية يناير 2022 حتى 20 أكتوبر الماضي، بما يشكل 21 % من إجمالي المهاجرين من مختلف الجنسيات، البالغ نحو 76 ألفاً و 716 مهاجراً، حسب تقديرات وزارة الداخلية الإيطالية.

لكن مسؤولة حكومية مصرية قالت لـ«الوسط» إن «الأرقام تعد مسؤولية الجهات والدول التي أصدرتها»، وأوضحت رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية المصرية نائلة جبر، أن «مصر لم تعد دولة معبر أو مصدرة للمهاجرين ولم يخرج من سواحلها مركب هجرة واحد منذ العام ٢٠١٦، وهذه الأعداد خرجت من ليبيا في فصل الصيف».

وأضافت: «عدد سكان مصر يقترب من 104 ملايين، وهذا الرقم محدود بالنسبة لعدد سكان مصر». وأشارت إلى «عقوبات تصل إلى السجن المشدد والغرامة في قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين».

أجساد متلاصقة فوق الأمواج

على متن القارب الخشبي المتهالك بدأت المرحلة الأخيرة والأصعب من رحلة الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا، حيث كانت تتلاصق أجساد المهاجرين على متن القارب الخشبي المتهالك طوال 18ساعة، وفي هذه الأثناء كانوا يحرصون على قراءة آيات القرآن الكريم ويتلفظون الشهادتين وسط الأمواج العاتية، واقتصرت الوجبة على علبة تونة وخبز.

كانت اللحظة الأقسى في مسار الرحلة هي ارتفاع الموج في عرض البحر، حيث غمرت المياه أجزاء القارب، لكن محمد يقول «كانت عناية الله عظيمة، ومررنا من هذه الدقائق الصعبة بسلام، وتمكنا من إزاحة المياه من على ظهر القارب».

الملاحظ في رواية محمد، أنه رغم أن مدة الرحلة العادية لا تتجاوز نحو 7 ساعات، إلا أن القارب اضطر إلى أن يسلك مساراً قريباً من المياه التونسية تفادياً لتعرضه للتوقيف، ويقول: «تأخرت الرحلة نحو 17 ساعة بعد أن اقترب من قاربنا عناصر حرس السواحل، وطلبوا منا العودة عبر المياه الليبية، وحين تلكأنا في الاستجابة لهم، تبعنا أحد عناصرهم إلى أن غادر القارب المياه التونسية».

فور وصول القارب الذي يحمل المهاجرين المصريين إلى المياه الإيطالية في مايو الماضي، تواصل بعض المهاجرين مع السلطات الإيطالية والصليب الأحمر الإيطالي عبر أجهزة لاسلكي تسلمها المهاجرون في بداية الرحلة.

ويقول محمد: «فور وصولنا أجرت لنا السلطات الإيطالية كشفاً طبياً ومسحة كورونا، وبعد استجوابنا وأخذ البصمات، تم إطعامنا وسلمونا حقيبة فيها ما يلزم من مستلزمات إعاشة»، ويضيف: «استكملت إجراءاتي وأوراقي عبر الصليب الأحمر الإيطالي للحصول على وضعية لجوء إنساني».

وتقول أديلايد ماسيمي، المستشارة القانونية في «ASGI»، وهي جمعية إيطالية متخصصة في الهجرة، «تحدث هذه العملية في النقطة الساخنة في لامبيدوزا، ويجري فرز المهاجرين بين طالب اللجوء أو لأسباب اقتصاديةـ فإذا كان ذلك لأسباب اقتصادية، فهذا يعني أن المهاجر غير قانوني. أما طالب اللجوء، يمكنه البقاء بشكل قانوني في الأراضي الإيطالية»، وفق موقع «مهاجر نيوز» المعني بشؤون الهجرة غير الشرعية.

وأضافت: «في نهاية الاستجواب يتم أخذ بصمات المهاجرين وتسجيلها. وبالتالي يتم تلقائياً إدخال المهاجرين إلى إجراء (دبلن)، على أن تسجل إجراءاتهم في إيطاليا، الدولة التي تعتبر مسؤولة عن طلب اللجوء الخاص بهم، ولن يكونوا قادرين على تقديم طلب لجوء في بلد أوروبي آخر، إلا في حالات محددة».

في ميلانو.. نهاية رحلة غير شرعية

المهاجر المصري محمد استفاد من الآليات الإيطالية القائمة لإدارة ظاهرة تدفقات الهجرة، من خلال سياسات تجمع بين الاستقبال والاندماج، وفي هذا السياق جرى منحه إقامة موقتة تمتد إلى مطلع 2023، انتظاراً لبت القضاء الإيطالي في مستقبل وجوده في البلاد كلاجئ إنساني، وإلى حين الوصول إلى هذه المرحلة جرى تسكينه في شقة بإحدى ضواحي مدينة ميلانو بصحبة 4 مهاجرين آخرين (أفريقيين، وباكستاني وبنغالي).

وعلاوة على السكن، يستفيد محمد من (بونات) وجبات توفرها السلطات الإيطالية، وملابس شتوية وصيفية، ومصروف شهري يبلغ 75 يورو، كما جرى إلحاقه هو ورفاقه من المهاجرين بمدرسة لتعليم اللغة الإيطالية، ويقول «ألقى معاملة طيبة من المعلمين والمعلمات في المدرسة، الذين لا يفرقون بين المهاجرين على أساس جنس أو لون».

ورغم أن الشاب المصري يرى أن «المهاجرين يتلقون مزايا ومعاملة لا يجدونها في بلدانهم»، حسب تعبيره، لكنه لا يطمئن لاستمرار هذه المزايا المحدودة، ويراها مهددة بين اللحظة والأخرى بقرارات محتملة من الحكومة الجديدة، ربما تصل إلى درجة الترحيل من إيطاليا»، كما أنه يؤرقه استمراره لأشهر دون عمل.

أرقام الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا في 10 أشهر (بوابة الوسط)

بطاقة التأمين الصحي للمهاجر المصري محمد في إيطاليا. (بوابة الوسط)