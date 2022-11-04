وزير خارجية الكونغو برازافيل: لا مناص من أن يرفع الاتحاد الأفريقي صوته ضد كل التدخلات الأجنبية في ليبيا

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قال، وزير خارجية الكونغو برازافيل رئيس وفد الاتحاد الأفريقي الخاص بملف المصالحة الوطنية في ليبيا، جان كلود، إن ليبيا بلد أفريقي مهم جدا ولقد حان الوقت إلى أن يخطو خطوات حاسمة في اتجاه حلحلة أزمته.

وأضاف كلود، في ختام لقائه مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الخميس، أنه “لا مناص من أن يرفع الاتحاد الأفريقي صوته ضد كل التدخلات الأجنبية في ليبيا”.

والتقى الوزير الكنغولي مع عقيلة بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني.

ونقل المتحدث باسم مجلس النواب، عن كلود تأكيده على أن دعم رئيس مجلس النواب للمصالحة الوطنية ولمسار الاتحاد الأفريقي بها أمر بالغ الأهمية.

وأضاف عبدالله بليحق، أن كلود وصف اللقاء مع عقيلة بالمثمر جدا، وأنهم استمعوا إلى العديد من الأفكار والنصائح القيمة خلال اللقاء.