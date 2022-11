ليبيا – أصدر النائب العام أمر بحبس القائم السابق بأعمال بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية جنوب إفريقيا احتياطيًا.

النيابة العامة أوضحت بحسب المكتب الاعلامي التابع لها أن المتهم قام بتجاوزات في الإجراءات الإدارية والمالية الموكل إليه اتخاذها، بإساءة استعماله لسلطات الوظيفة المسندة إليه بقصد تحقيق نفع غير مشروع لغيره.

وأكدت أن المتهم تعمَّد صرف مرتبات لأشخاص انقطعت صلتهم بإطار وظائف البعثة؛ ومنح مكافآت نهاية الخدمة لآخرين لم تنتهِ رابطتهم الوظيفية بالبعثة.

The post النيابة العامة تأمر بحبس القائم السابق بأعمال بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية جنوب إفريقيا احتياطيًا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

