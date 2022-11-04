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منظمة الهجرة الدولية: 3400 مهاجر لقوا حتفهم العام الماضي

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

أكدت منظمة الهجرة الدولية أن 3400 مهاجر لقوا حتفهم، العام الماضي، خلال مسارات الهجرة المختلفة، داعية دول العالم إلى منح الأولوية للبحث والإنقاذ في البر والبحر، مع ضرورة مراجعة تأثير سياسات الهجرة لضمان الهجرة الآمنة، وتقليل مخاطر موت المهاجرين أو فقدهم.

وعقدت المنظمة الدولية للهجرة معرضاً للصور ومقاطع الفيديو، مدته ثلاثة أيام، ضمن مشروع يدعمه الاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز حماية وصمود المهاجرين والمجتمعات المضيفة في ليبيا، مع دعم تحسين إدارة الهجرة على طول طرق الهجرة في البلاد.

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البحر الأبيض المتوسط ليبيا منظمة الهجرة الدولية مهاجرين غير شرعيين

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الوطن الليبية

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