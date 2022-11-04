إعادة افتتاح ميناء درنة البحري ضمن عدة مرافق خدمية بالمدينة

أخبار ليبيا 24

أعادت الحكومة الليبية افتتاح ميناء درنة البحري ضمن عدة مرافق خدمية جرى افتتاحها أمس الخميس في حضور رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ونائب رئيس الحكومة علي القطراني.

وقالت الحكومة، في بيان، إن افتتاح الميناء جاء بعد تجهيزه لاستقبال السفن ومغادرتها، مشيرة إلى أن الميناء سيساهم بشكل كبير في تنشيط حركة التبادل التجاري مع الدول الأخرى.

ونقلت الحكومة القطراني، قوله إن الحكومة تولي اهتماما خاصا بمدينة درنة وتضعها من ضمن أولوياتها، من حيث تقديم الخدمات لما لها من خصوصية.

وأضافت أن القطراني أكد، بصفته رئيسا للجنة الأزمة، أنه التعليمات التي ترفع من معاناة درنة وتعيدها لمكانتها التي تستحق.

وانطلقت في درنة منذ يوم الأربعاء حملة شاملة لنظافة المدينة وحل المختنقات التي تمر بها.

وقالت الحكومة، إن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة كاملة من لجنة الأزمة بالمنطقة الشرقية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وتهدف لوضع الحلول المناسبة لحل المختنقات بالمدينة.