تحذير من رياح نشطة على الساحل من زوارة إلى مصراتة

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة، تصل سرعتها إلى 25 عقدة، غدا، على الساحل من زوارة إلى مصراتة.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
– السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد.
– الرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه تكون، غدا، غربية إلي شمالية غربية سرعتها بين 05 و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة، غدا، على الساحل من زوارة إلى مصراتة.
– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 مترا يصل مساء الغد إلى 2.75 مترا على الساحل من زوارة إلى طرابلس.
– البحر هادئ إلي خفيف الموج يكون مضطربا مساء الغد على الساحل من زوارة إلى طرابلس.
– درجة حرارة سطح البحر 25 درجة.
– الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
– السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
– الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه تكون، غدا، قبلية إلى جنوبية غربية، سرعتها بين 05 و20 عقدة.
– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
– البحر هادئ إلي خفيف الموج.
– درجة حرارة سطح البحر 24 درجة.
– الرؤية جيدة.
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