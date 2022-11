البعثة الأممية: على السلطات الليبية التحقيق الكامل في الجرائم ضد الصحفيين والإعلاميين

ليبيا – استذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين الصحفيين الشجعان في ليبيا الذين كانوا ضحية خطاب الكراهية أو الضرب أو الاعتقال أو الاختطاف أو الاختفاء أو القتل بسبب عملهم وتؤكد حق الناس في الوصول إلى المعلومات.

البعثة الأممية أشارت في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أنه في عامي 2021 و 2022، تم اختطاف واختفاء ثلاثة صحفيين على الأقل في ليبيا بين 36 يومًا و 10 أشهر. وتعرض ثلاثة آخرون، بينهم امرأة للاعتداء على أيدي مسلحين أثناء إجراء مقابلات علنية. ولم يتم تقديم أي من الجناة إلى العدالة. ودعت البعثة السلطات الليبية إلى التحقيق الكامل في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين والإعلاميين ومقاضاة مرتكبيها. وأكدت على ضرورة حماية الصحفيين بوصفهم حماة أساسيين لحرية التعبيرعن الرأي.

