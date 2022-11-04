السفير الفرنسي يلتقي مديرة بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا

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التقى السفير الفرنسي الجديد لدى ليبيا مصطفى مهراج بمديرة بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا “يوبام” ناتالينا سي.

وقال مهراج، في تغريدة له عبر “تويتر”، إنه عقد اجتماعا مثمرا مع مديرة بعثة “يوبام”، حول كيفية دعم السلطات الليبية في مراقبة الحدود.

وتعتبر بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا «يوبام»، بعثة مدنية مكلفة بالإسهام في جهود السلطات الليبية، لتعطيل شبكات الجريمة المنظمة وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والإرهاب.