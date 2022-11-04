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السفير الفرنسي يلتقي مديرة بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

التقى السفير الفرنسي الجديد لدى ليبيا مصطفى مهراج بمديرة بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا “يوبام” ناتالينا سي.

وقال مهراج، في تغريدة له عبر “تويتر”، إنه عقد اجتماعا مثمرا مع مديرة بعثة “يوبام”، حول كيفية دعم السلطات الليبية في مراقبة الحدود.

وتعتبر بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا «يوبام»، بعثة مدنية مكلفة بالإسهام في جهود السلطات الليبية، لتعطيل شبكات الجريمة المنظمة وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والإرهاب.

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السفير الفرنسي بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا ليبيا مصطفى مهراج

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الوطن الليبية

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